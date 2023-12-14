"100 Yılın Ses Tüneli" Cumhuriyet'in 100. Yılı Dijital Deneyim Sergisi açıldı

"100 Yılın Ses Tüneli’" Sergisi'nde Cumhuriyetin ilk yıllarından bugüne kadar yaşanan önemli siyasi ve toplumsal anlar başarılar ve antlaşmalar yer alıyor. Sergide Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilanı konuşmasından, Adnan Menderes'in ilk kez seçimle Başbakan olduğu dönemden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan seçilmesi gibi Türkiye’nin tarihi dönemlerine yön veren önemli olaylar yer alıyor.



Aynı zamanda sanat, spor, bilim alanlarında kazanılan uluslararası başarılar, akademik çalışmalar, filmler ve şarkılar "100 Yılın Ses Tüneli’" Sergisi'nde vatandaşlarla buluşturuluyor. Sergide cumhuriyetin ilk yüzyılının hikayesi, iktisat, icraatlar, sanat, bilim ve spor gibi alanlarla anlatılırken, ikinci yüzyıl için de geçmişe bakarak geleceği tahayyül eden yapay zeka teknolojisi kullanılıyor.

Sergide Kelimeler, Anılar, En Önemli Anlar ve Yüzler" bölümleri yer alıyor. Yapay zeka ile küresel ve bölgesel liderlik, akıllı şehirler, teknoloji, savunma sanayi, yerli ile milli, sürdürülebilirlik ve teknopark gibi kavramlar güçlü Türkiye'nin ikinci yüzyılını tasvir ediyor.