11. Boğaziçi Film Festivali'nde "Filistin" seçkisi bölgede yaşanan dramı aktaracak

Samed Karagöz, Filistin'de bugün büyük bir insanlık dramı yaşandığını söyleyerek, "İsrail'in vahşice, Filistin'i, özellikle Gazze'yi yerle bir etmeye yönelik hareketleri var. Biz de bu duruma bir şekilde dikkati çekmeye ne kadar faydamız olursa diye düşündük. O yüzden de Filistin filmlerine yer verdik." diye konuştu. Filistin filmleri seçkisinde dikkate aldıkları hususlara da değinen Karagöz, şöyle devam etti:



"Filmlerin, yaşanan insanlık dramını göstermesi bizim açımızdan önemliydi hem de Filistin'deki sanat üretimine, Filistinli yazarlara odaklanmak için bazı klasik filmleri göstermeyi tercih ettik. Uzaktan bakıldığında bizim ülkemizde özellikle Filistin denildiğinde, Orta Doğu'nun çoğunluğuyla alakalı sanatsal yaklaşım çok az. Çoğunlukla bilgiler uluslararası ilişkiler, savaşlar, çatışmalar üzerinden gidiyor. Halbuki orada çok fazla sanatsal üretim var. Bu üretimi birazcık göz önüne çıkartma amacını güttük."



Karagöz, Farah Nabulsi ile Oscar ödüllü yönetmen Kristof Deak'in masterclass vereceğini kaydetti.



FİLMLER, BEYOĞLU'NDAKİ 4 SALONDA GÖSTERİLECEK

Festivalde 10 uluslararası film olduğunu sözlerine ekleyen Karagöz, şu bilgileri verdi:

"Bunların hepsi ilk kez Türkiye'de gösteriliyor. Ulusal yarışmada 8 filmimiz var. Bunların bazıları dünyada, bazıları İstanbul'da ilk kez gösterilecek. Ulusal Kısa Kurmaca ve Uluslararası Kısa Kurmaca dallarında da onar filmimiz yer alıyor. Ayrıca Ulusal Belgesel dalında 9, yarışma dışında Filistin filmleri seçkimiz bulunuyor. Farklı olarak özel bir seçkimiz de var. Burada da TRT ortak yapımı olan 'La Chimera' ve 'Club Zero' ile 'The Builders Of Alhambra" diye bir docudramamız izleyiciyle buluşacak. Bu da ilk kez Türkiye'de gösterilecek. 'Sesler ve Yüzler' adıyla Diyarbakır annelerinin yaşadığı dramı anlatan belgesel de ilk kez beyaz perdede izleyicilerle buluşacak."



Festival filmlerinin Beyoğlu'ndaki 4 salonda gösterileceğinin altını çizen Karagöz, "Atlas 1948 Sineması, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması, Hope Alkazar ve Cinemapink. Hepsi birbirine yakın, yürüme mesafesinde mekanlar. Bir filmden çıkıp diğerine geçmek daha kolay olabilecek bu sene. Bu sene yine dolu dolu bir programımız var. Sinemaseverleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



FESTİVALDE "FİLİSTİN HAKKINDA KONUŞMALIYIZ" BÖLÜMÜ

"Filistin Hakkında Konuşmalıyız" bölümünde, festivalin açılış filmi Farah Nabulsi'nin "The Teacher", Abdallah Al-Khatib'nin Suriye'deki iç savaşın ardından Esed yönetiminin, dünyanın en büyük Filistinli mülteci kampı Yermük bölgesini kuşatmasında yaşananları aktardığı 2021 yapımı "Little Palestine" (Diary of a Siege), Maha Haj'ın 2022 Cannes Film Festivali "Belirli Bir Bakış" programında "En İyi Senaryo Ödülü" kazanan "Mediterranean Fever", 30 yıl önce Filistin halkıyla dayanışma göstermek için onların yanında yer alan Japon aktivistlerin çektikleri görüntülerden Mohanad Yaqubi'nin oluşturduğu "R21 aka Restoring Solidarity", Michel Khleifi'nin "Tale of the Three Jewels", Tewfik Saleh'in ünlü Filistinli yazar Gassan Kanafani'nin "Güneşteki Adamlar" isimli kitabından uyarladığı bu yıl World Cinema Project and Cineteca di Bologna tarafından restore edilen 1972 yapımı "The Dupes" ve Ahmad Saleh'in 2011, 2016 ve 2021'de yaptığı üç kısa filmden oluşan üçlemesi "House", "Ayny", "Night" adlı yapımları izleyiciyle buluşacak.