11. Engelsiz Filmler Festivali’nin programı açıklandı

Puruli Kültür Sanat tarafından “Bir Arada Film İzlemek Mümkün” diyerek 11'inci kez gerçekleştirilecek Engelsiz Filmler Festivali, Türkiye ve dünya sinemasının öne çıkan, ödüllü ve sinemaseverler tarafından beğenilen filmlerini seyircisiyle buluşturacak. Festival bu yıl 20-26 Ekim tarihleri arasında Ankara'da Paribu Cineverse ANKAmall, Goethe-Institut ve 4-5 Kasım’da Eskişehir’de Cinema Pink Kanatlı AVM salonlarında izleyicilerle buluşacak. “Kısa Film Yarışması” kapsamındaki 14 film ise tüm Türkiye’den 20-26 Ekim tarihleri arasında eff2023.muvi.com adresinden de çevrim içi olarak izlenebilecek.

TÜM GÖSTERİMLER ERİŞİLEBİLİR



Festival programında yer alan tüm gösterimler, sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı ile izlenebilecek. Gösterimlerin ardından, film ekipleriyle yapılacak söyleşilerde, forumlarda ve atölyelerde işaret dili tercümesi yapılacak. “Çocuklar İçin” bölümü dışındaki tüm gösterimler ve etkinlikler İngilizce olarak da takip edilebilecek.



Toplamda 43 filmin erişilebilir olarak gösterileceği “Engelsiz Filmler Festivali”nin programında Ulusal Uzun Film Yarışması, Kısa Film Yarışması, Parmak İzi, Kaleydoskop, , İnsanlık Onuru, Çocuklar İçin, Otizm Dostu Gösterim ve Cumhuriyete Doğru bölümleri yer alıyor.



5 FİLM ULUSAL UZUN FİLM YARIŞMASINDA



Son yıllarda ulusal ve uluslararası pek çok festivalde dikkat çeken yapımların yer aldığı Ulusal Uzun Film Yarışması’nda bu yıl; Belmin Söylemez’in Ayna Ayna, Orçun Köksal’ın Bars, Somnur Vardar’ın Boşlukta, Kaan Müjdeci’nin Iguana Tokyo ve Berna Gençalp’in Kim Mihri filmleri yer alıyor.



Ulusal Uzun Film Yarışması’nın jürisinde sinema yazarı Şenay Aydemir, kurgucu Selda Taşkın, yapımcı Zeynep Ünalyer alıyor.



Yarışmada jüri tarafından En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödülleri belirlenirken; Seyirci Özel Ödülüde izleyicilerin oylarıyla sahibine ulaşacak. Seyirciler oylarını Braille alfabesi ile basılan pusulalarla da kullanabilecekler. Ödül sahipleri 26 Ekim Perşembe günü Goethe-Institut Ankara’da düzenlenecek ödül töreninde duyurulacak.

