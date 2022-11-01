11. Uluslararası Klarnet Festivali 13 Kasım'da başlıyor

Ülkemizin önde gelen klarnet virtüözlerinden Serkan Çağrı’nın sanat direktörlüğünü üstlendiği, Toplum İçin Sanat Derneği tarafından düzenlenen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği 11. Uluslararası Klarnet Festivali için heyecanlı bekleyiş başladı.



Türkiye’nin sayılı festivalleri arasına adını yazdıran ve her sene birbirinden değerli usta isimleri sanatseverler ile buluşturan etkinlik, bu sene de yerli ve yabancı birçok sanatçıyı müzik tutkunlarıyla buluşturacak.



Gerçekleşecek konserlerle eşsiz bir festival deneyimi yaşatmaya hazırlanan 11. Uluslararası Klarnet Festivali, 13-17 Kasım tarihleri arasında İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ve Ankara CSO Ada Yerleşkesi Ana Salonu'nda binlerce kişiyi ağırlayacak.



Niyaz feat. Azam Ali, Vassilis Saleas & Serkan Çağrı ve Kerem Görsev Trio Band feat. Elif Çağlar gibi usta isimlerin oluşturduğu gruplar, unutulmaz konserlere imza atacak.



İranlı müzisyen Azam Ali festivalde sahne alacak

FESTİVAL AÇILIŞI ‘NİYAZ FEAT AZAM ALİ’ KONSERİ İLE GERÇEKLEŞECEK



Festivalin bu yıl açılışı 13 Kasım tarihinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde İran asıllı sanatçı Azam Ali’nin Amerikalı ortağı Carmen Rizzo ile kurduğu Niyaz adlı grubun sahnesiyle başlayacak. Sesini bir enstrüman gibi kullanabilme yeteneğine sahip olan sanatçı, 11. Uluslararası Klarnet Festivali’nde müzikseverlere sıra dışı bir deneyim yaşatacak. Grubun festival kapsamındaki ikinci konseri ise 15 Kasım tarihinde Ankara CSO Ada Yerleşkesi Ana Salonu’nda gerçekleşecek.



KEREM GÖRSEV TRİO FEAT. ELİF ÇAĞLAR FESTİVALDE

Türkiye’de caz müzik denildiğinde akla gelen isimlerden başarılı piyanist ve besteci Kerem Görsev ile yine ülkemizin en iyi caz vokalistlerinden Elif Çağlar’ın birlikte oluşturduğu Kerem Görsev Trio feat. Elif Çağlar bu kez 11. Uluslararası Klarnet Festivali’nde sanatseverleri karşılayacak. İkili festivalin ilk ayağında sahne alacağı 14 Kasım tarihinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde buluşacak. Kerem Görsev ve Elif Çağlar, bir sonraki buluşmada ise 16 Kasım’da Ankara CSO Ada Yerleşkesi Ana Salonu’nda bir araya gelecek.



Vassilis Saleas ve Serkan Çağrı birlikte konser verecek

SAHNEDE TÜRK VE YUNAN DOSTLUĞU

Festivalin son gününde ise ülkemizin önde gelen klarnet virtüözlerinden Serkan Çağrı ile Yunanistan’ın dünyaca ünlü klarnet sanatçısı Vassilis Saleas yıllar sonda yeniden aynı sahnede buluşuyor. Türk ve Yunan kültürünün tarihsel süreçteki etkileşimini sergileyecek olan iki sanatçı 11. Uluslararası Klarnet Festivali'nin en özel konserlerinden birine imza atacak.

Klarnetin sihirbazı olarak adlandırılan Yunan sanatçı, “Weeping Eyes” ve “Prelude” gibi sayısız eserleri ile efsaneler arasına adını yazdırdı. Serkan Çağrı ise Sting’den Giora Fiedman’a Goran Bregovic’den Joan Baez'e kadar birçok ünlü isimle aynı sahneyi paylaşmış olup, ülkemizin dünyadaki en büyük markalarından biri olarak müzikal yolculuğunu sürdürüyor. Yunan partneri ile bu kez dostluk adına klarnete nefes verecek olan Serkan Çağrı, 15 Kasım tarihinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde müzikseverler ile buluşacak. İkilinin bir sonraki buluşması 17 Kasım tarihinde Ankara CSO Ada Yerleşkesi Ana Salonu’nda olacak.

