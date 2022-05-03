12. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali başlıyor

Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, festival 17-28 Mayıs 'ta Haşim İşcan Kültür Merkezi Devlet Tiyatroları Salonu'nda perde açacak. Sanatın ortak rengini seyirciyle buluşturacak festivalde, Türkiye'den yedi, yurt dışından üç olmak üzere on oyun sahnelenecek.

Festival kapsamında, Ankara Devlet Tiyatrosu 'Cimri', İstanbul Tiyatrosu 'Profesyonel', Kosova Sanat Tiyatrosu 'Parkta Güzel Bir Gün', Antalya Devlet Tiyatrosu 'Tersine Dünya', İtalya Koreja Tiyatrosu 'Heroides-Kadın Kahramanların Aşk Mektupları', İzmir Devlet Tiyatrosu 'Oyuncu- Ben Feuerbach', Gürcistan Iliauni Tiyatrosu 'Marat/Sade', Ankara Devlet Tiyatrosu 'Siyahlı Kadın (Bir Hayalet Oyunu)', Erzurum Devlet Tiyatrosu 'Sersemler Evi' ve Konya Devlet Tiyatrosu 'Işıltılı Haşerat' adlı eserleri sanatseverlerin beğenisine sunacak.



Ankara Devlet Tiyatrosu'nun 'Cimri' oyunu ile 17 Mayıs saat 20.00'de başlayacak festivalde, Antalya Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve Uluslararası Kukla ve Gölge Oyunları Birliği (UNIMA) üyesi Durmuş Benli de 'Karagöz Hacivat Gölge Oyunu Tasvir Yapım ve Oynatımı' atölyesini küçük sanatseverlerle buluşturacak.