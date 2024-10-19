12. Boğaziçi Film Festivali başladı

12. Boğaziçi Film Festivali, Atlas 1948 Sineması'nda yapılan açılış töreniyle başladı. Programa Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Kemal Uysal, İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı ve Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy'un yanı sıra kültür sanat dünyasından birçok isim katıldı. Açılışta konuşan Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Festival Başkanı Ogün Şanlıer, Covid-19 salgını, deprem ve ekonomik sıkıntılar gibi birçok zorluğa rağmen Boğaziçi Film Festivali'ni 12 yıldır sürdürmeyi başardıklarını söyledi.

Festivalin her yıl hem ulusal hem de uluslararası sinema sektöründen önemli isimleri ağırladığını belirten Şanlıer, "Boğaziçi Film Festivali'nin artık ülkemizin ve özellikle İstanbul'un sinema alanındaki en önemli etkinliklerinden birisi haline gelmesini hep beraber başardık. Ulusal ve uluslararası kısa metraj film yarışmaları, belgesel film yarışmalarıyla sağlam ve emin adımlarla büyümeye ve gelişmeye devam ediyoruz." dedi.



Etkinliğe destek olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Şanlıer, bu yılki film seçkisinde Peru, Arjantin, Kanada ve Nepal'den eserlerin yer aldığını aktardı.



"PEK ÇOK DEĞERLİ FİLMİ SİNEMASEVERLERLE BULUŞTURUYORUZ"



Festivalin Artistik Direktörü Enes Erbay ise sinemaseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatma hedefiyle yola çıktıklarını dile getirerek, "Ülkemizden ve farklı coğrafyalardan pek çok değerli filmi sinemaseverlerle buluşturuyoruz. Festivalin kalbi, sinemanın tarihine tanıklık eden İstiklal Caddesi'ndeki salonlarda atacak." diye konuştu.



Dünyanın zorlu günlerden geçtiğine dikkati çeken Erbay, "Özellikle Filistin'de yaşanan katliam hepimizin yüreğinde derin bir acı ve endişe yaratıyor. Bu zor zamanlarda sinemanın, insanları bir araya getirip düşünmeye, empatiye ve anlamaya vesile olan bir güç olduğuna inanıyoruz. Bugün burada sanatın bu gücünü hep birlikte deneyimlemeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

