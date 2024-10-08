12. Boğaziçi Film Festivali'ne geri sayım: Böyle Küçük Şeyler filmiyle başlayacak

YARIŞMA DIŞI ÖZEL GÖSTERİMLER



12. Boğaziçi Film Festivali programında Yarışma Dışı Özel Gösterim seçkisi ise ağırlıklı olarak, başta Filistin olmak üzere dünyanın sessiz kalmayı tercih ettiği coğrafyalara ses veren filmlerden oluşuyor. Yerli ve yabancı toplam beş filmin yer aldığı seçkide, ünlü Fransız yeni dalga yönetmenlerinden Andre Techine'in son filmi de bulunuyor.



Seçkideki diğer filmler arasında da Mısırlı-Avusturyalı yazar ve yönetmen Ebu Bekir Şevki'nin ilk uzun metrajlı filmi "Hesap Günü", Londra Film Festivali'nde "En İyi Belgesel Ödülü" dahil pek çok festivalden ödülle dönen yönetmen Lina Soualem'un "Hoşça Kal Taberiye", Atakan Kerküklü'nün "Kanıt" belgeseli, sevgi temalı filmlerin unutulmaz yönetmeni Tunç Başaran'ın özel hayatını ve sinema kariyerini konu alan "Ölümsüz Olan Sadece Sevgidir" ve usta yönetmen Andre Techine imzalı "Yeni Arkadaşlarım" adlı yapım yer alıyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği festivalin programıyla ilgili detaylı bilgilere "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ulaşılabilir.