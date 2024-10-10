12. Boğaziçi Film Festivali'nin jürisi belli oldu

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "12. Boğaziçi Film Festivali"nin jürisi açıklandı.

12. Boğaziçi Film Festivali'nin jürisi belli oldu

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 12. Boğaziçi Festivali, 18-25 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmen Atalay Taşdiken'in başkanlık edeceği Ulusal Uzun Metraj jürisinde, yazar-yapımcı Cemil Yavuz, görüntü yönetmeni Eyüp Boz, senarist Nuriye Bilici ve oyuncu Zeynep Çamcı yer alıyor.

Uluslararası Yarışma jürisi ise yönetmen, yazar Abu Bakr Shawky, yapımcı ve festival direktörü Agron Domi, programcı ve festival danışmanı Edvinas Puksta, yapımcı Nevena Savic ve oyuncu Sadaf Asgari'den oluşuyor.

Ödüllü yapımlar, 12. Boğaziçi Film Festivali'nde seyirciyle buluşacak

Ödüllü yapımlar, 12. Boğaziçi Film Festivali'nde seyirciyle buluşacak

Haberi Görüntüle

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçen festival, Turkcell ve Türk Hava Yollarının ana sponsorluğu ve Türkmedyanın ana medya sponsorluğunda gerçekleşecek.

Festivale ilişkin detaylı bilgiye, "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ve festivalin sosyal medya hesapları üzerinden erişilebiliyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...