12. Boğaziçi Film Festivali'nin jürisi belli oldu
Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "12. Boğaziçi Film Festivali"nin jürisi açıklandı.
Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 12. Boğaziçi Film Festivali, 18-25 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.
Yönetmen Atalay Taşdiken'in başkanlık edeceği Ulusal Uzun Metraj jürisinde, yazar-yapımcı Cemil Yavuz, görüntü yönetmeni Eyüp Boz, senarist Nuriye Bilici ve oyuncu Zeynep Çamcı yer alıyor.
Uluslararası Yarışma jürisi ise yönetmen, yazar Abu Bakr Shawky, yapımcı ve festival direktörü Agron Domi, programcı ve festival danışmanı Edvinas Puksta, yapımcı Nevena Savic ve oyuncu Sadaf Asgari'den oluşuyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçen festival, Turkcell ve Türk Hava Yollarının ana sponsorluğu ve Türkmedyanın ana medya sponsorluğunda gerçekleşecek.
Festivale ilişkin detaylı bilgiye, "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ve festivalin sosyal medya hesapları üzerinden erişilebiliyor.
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