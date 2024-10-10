12. Boğaziçi Film Festivali'nin jürisi belli oldu

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 12. Boğaziçi Film Festivali, 18-25 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.



Yönetmen Atalay Taşdiken'in başkanlık edeceği Ulusal Uzun Metraj jürisinde, yazar-yapımcı Cemil Yavuz, görüntü yönetmeni Eyüp Boz, senarist Nuriye Bilici ve oyuncu Zeynep Çamcı yer alıyor.



Uluslararası Yarışma jürisi ise yönetmen, yazar Abu Bakr Shawky, yapımcı ve festival direktörü Agron Domi, programcı ve festival danışmanı Edvinas Puksta, yapımcı Nevena Savic ve oyuncu Sadaf Asgari'den oluşuyor.

