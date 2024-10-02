12. Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal yarışma filmleri açıklandı

Festivalden yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 18-25 Ekim'de düzenlenecek festivalde bu yıl 10 film, "Altın Yunus" için yarışacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen festival başkanı Ogün Şanlıer, ulusal seçkiye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Ülkemizin sinema alanında yetenek ve yaratıcılık açısından ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladığını görmek çok sevindirici." ifadelerine yer verdi.



Festivalin sanat direktörü Enes Erbay ise seçkinin, Türk sinemasının gücünü ve anlatım zenginliğini hem ulusal hem uluslararası platformlarda bir kez daha gözler önüne sereceğini ifade etti.

