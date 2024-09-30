12. Boğaziçi Film Festivali'nin belgesel jürisi açıklandı

Sinemaseverleri 18-25 Ekim'de ağırlayacak festivalin belgesel jürisinde bu yıl yapımcı ve yönetmen Sevinç Yeşiltaş, sanat yönetmeni Vuk Perovic ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cenk Demirkıran yer alıyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteklediği festivalde, "Belgesel Yarışması" kategorisinde jürinin değerlendirmesiyle "En İyi Film" için 50 bin, "Jüri Özel Ödülü"ne layık görülen yapım içinse 30 bin lira para ödülü verilecek.



Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezuniyetinden sonra İstanbul Üniversitesi Radyo-Televizyon Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlayan Sevinç Yeşiltaş, 1988-2018 arasında TRT'de yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı. Kültür-sanat programları ve belgesel konusunda uzmanlaşan Yeşiltaş, TRT Köln Bürosu'nun kurucu temsilciliğini yaptı. "Bilge Ana Mevlüde Genç" belgeseliyle birçok ödül kazandı.



Underhillfest Sanat Yönetmeni Vuk Perovic de aynı zamanda belgesel film endüstrisindeki kadınlar için bir eğitim programı olan CIRCLE'ın kurucu ortağı. Film eleştirmenliği de yapan Perovic, Karadağ Radyo Televizyon Film ve Dizi Editörlüğü görevini sürdürüyor.



İstanbul Üniversitesi Radyo Telezviyon ve Sinema Bölümü'nü bitiren Prof. Dr. Cenk Demirkıran ise seslendirmen ve sunucu olarak çalıştı. Ardından çeşitli ülkelerde belgesel üzerine araştırmalarda bulundu ve üniversitelerde ders verdi.



Demirkıran, Karadeniz Televizyonu'nda yönetmen olarak çalıştı ve o yıl "Suskun Şehir" adlı belgesel filmi çekti. 2001 yılında yüksek lisans öğrenimine başladığı İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapan Demirkıran, 2002 yılında "Kazık" adlı kısa filme ve "Yukarı Deniz" adlı belgesel filme yönetmen olarak imza attı.



Demirkıran, halen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapıyor.



Festivale ilişkin detaylı bilgi için "bogazicifilmfestivali.com" adresi ziyaret edilebilir.