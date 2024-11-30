12. Kayseri Altın Çınar Film Festivali sona erdi

Festival yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) katkılarıyla Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından gerçekleştirilen festival 3 gün sürdü.



Festivalde, Ulusal Belgesel Film ve Ulusal Kısa Film kategorilerinde 12 kısa film ve 9 belgesel finalist olmaya hak kazandı.



Özge Deniz Özker, "Heraion Teikhos'un Kadınları" filmiyle en iyi belgesel film ödülüne layık görüldü.



Ulusal Kısa Film kategorisinde ise Yakup Tekintangaç "Mori" filmiyle ödülün sahibi oldu.



Festival, ERÜ Nurcan Çetinsaya Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.