12. Uluslararası İpekyolu Film Festivali'nin ana jürisi açıklandı

Bu yıl 12'ncisi düzenlenecek Uluslararası İpekyolu Film Festivali için geri sayım baladı. İpekyolu Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre, yönetmen Orhan Oğuz başkanlığındaki "Kısa Film Jürisi" yazar ve senarist Müjgan Tekin Hasbal ile yönetmen Doğuş Algün'den oluşacak.

Belgesel Jürisinde bu yıl TRT'de uzun yıllar emek veren, belgeseller üreten İsmet Yazıcı ve Taha Feyizli ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim üyesi Turgay Kural yer alırken; animasyon jürisinde ise Vincent Bouvard, Ayce Kartal ve Rıdvan Çelik görev yapacak.



Festival 13-19 Aralık'ta Beyoğlu Sineması'nda izleyicileri ağırlayacak.



Ödül töreni 19 Aralık'ta Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.