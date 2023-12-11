13. Alanya Uluslararası Yeni Yıl Pazarı renkli görüntülere sahne oldu

Bu yıl 13. kez düzenlenen Alanya Uluslararası Yeni Yıl Pazarı hafta sonu gerçekleştirildi. Tüm geliri engelli bireyler için kullanılacak olan Yeni Yıl Pazarı’na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yağışlı havaya rağmen rekor sayıda vatandaşın katıldığı Yeni Yıl Pazarı renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel etkinlik boyunca Belediye Binası arkasında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.



Yeni Yıl Pazarı’nın ilk gününde sahneye Ezgi Ayçe çıktı. İkinci gün ise sahnede dansları ve performansı ile Nebi Birgi vardı. Geç saatlere kadar devam eden Nebi Birgi konserinde de vatandaşlar eğlencenin tadını çıkardılar.



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