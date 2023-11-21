13. Antalya Kitap Fuarı 24 Kasım’da başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 24 Kasım-3 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenecek 13. Antalya Kitap Fuarı nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Fuar Koordinatörü Nurdan Aydın Polatçı ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Bugüne kadar kent ve kentliler adına birçok projeye imza attıklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, birbirinden kıymetli projeler arasında kitap fuarının kendisi için farklı bir anlam taşıdığını belirtti.



“ÇADIRLARDAN BUGÜNE GETİRDİK”

2010 yılında Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde, Antalya’daki korsan kitap satışlarının fazlalığıyla okurların kitaba ilgilerinin ne kadar yüksek olduğunu gördüklerini söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Antalyalı kitapseverleri yazarlarla buluşturmak amacıyla Konyaaltı Kent Meydanımızda 1. Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı’nı 'Okumak Lazım' teması ile başlatmıştık. 1 çadır, 2 çadır, 5 çadır derken çadırlara sığmayan fuarımızı Cam Piramit’e taşıdık. Bu süreçte boş durmadık. 2017 yılında Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezimizi Antalya’mıza kazandırdık. Elleri öpülesi öğretmenlerimizin en önemli günü 24 Kasım’da hem fuar merkezimizi hem de kitap fuarının açılışını birlikte gerçekleştirmiştik” dedi.



“PANDEMİ DÖNEMİNDE HERKES DURDU BİZ DURMADIK”

Pandemi döneminde Türkiye’de hiçbir kitap fuarı yapılmazken ‘dünya durdu, herkes durdu biz durmadık’ diyerek 11’inci Kitap Fuarı’nı yaptıklarını hatırlatan Başkan Böcek, “Gelecek bilgiyle yeşerecek dedik ve 589 bin 786 Antalyalı kitapseverin ziyareti ile kitap fuarımızı tamamladık. Dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci kitapseverlere yaradı. Yoğun ve tempolu iş hayatında dergi ve kitap okumaya fırsat bulamayan insanlar bolca fuarımızdan aldıkları kitapları okuma imkânı buldu. 12’nci fuarda 'Hayata okuyarak devam' dedik ve 1 milyon 9 bin ziyaretçi ile Türkiye rekorunu kırdık” diye konuştu.



“ONUR KONUĞU AHMET ÜMİT”

Cumhuriyet'in 100. yılında, 13’üncü Antalya Kitap Fuarı’nı “Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılını birlikte yazıyoruz” sloganıyla gerçekleştireceklerini kaydeden Başkan Muhittin Böcek, şunları aktardı:

“Bu yıl da yine 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde açacağımız kitap fuarımızla, Başöğretmenimiz Atatürk’ün devrim ve ilkeleri doğrultusunda gelecek nesilleri yetiştirmek için yoğun mesai harcayan öğretmenlerimizi de onurlandırmak istedik. Bu kitap fuarını onlara atfediyoruz. Sevgili öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ile Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılını birlikte yazacağız. Bu yıl 263 yazarımızı ve 204 ulusal ve uluslararası yayınevini 13. Antalya Kitap Fuarı'mızda ağırlayacağız. Değerli yazarımız Ahmet Ümit onur konuğu olacaktır.”



263 YAZAR KATILACAK

Başkan Muhittin Böcek, bu yıl fuara katılacak yazarlardan bazılarını şöyle açıkladı:

“CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Ayşe Kulin, Barış Doster, Barış Terkoğlu, Feyza Altun, Barış Pehlivan, Prof. Dr. Celal Şengör, Cihad Yaycı, Dilara Pamuk, Ezo Sunal, Akademisyen Anne Saniye Bencik Kangal, Hakan Günday, Işıl Işık, İlker Başbuğ, İrfan Değirmenci, Yılmaz Özdil, İsmail Küçükkaya, Saadet Özkan, Mine Söğüt, Mete Yarar, Serhat Yabancı, Timur Soykan, Nurullah Genç, İnci Aral, Murat Ağırel, Moruvaki, Zeynep Oral, Serkan Karaismailoğlu, Müfit Can Saçıntı gibi birbirinden değerli yazarlarımızı Antalyalı kitapseverlerle buluşturacağız. Ben de iki kitabımla fuara katılıyorum.”

