13. Boğaziçi Film Festivali’nin tarihleri belli oldu

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 13. kez gerçekleştirilen Boğaziçi Film Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle 7-14 Kasım 2025 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

2013 yılından bu yana aralıksız süren yolculuğu ile sinema tutkunlarını bir araya getiren Boğaziçi Film Festivali, Türkiye’nin en dinamik film festivallerinden biri olmaya devam ediyor.

