13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali başladı

13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşen açılış töreniyle başladı. Törende konuşan festival başkanı Adem Sözüer, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesinin de aralarında bulunduğu pek çok kurumun festivale destek verdiğini belirterek, tüm kurumlara teşekkür etti.

SİNEMAYA KATKI VE ONUR ÖDÜLLERİ VERİLDİ



Sinema ve tiyatroda yıllardır sürdürdüğü çalışmaları dolayısıyla oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu "Sinema Onur Ödülü"ne layık görüldü. İnsan hakları ve ifade özgürlüğü konusunda sürdürdüğü çalışmaları nedeniyle Prof. Dr. İonna Kuçuradi de "Akademik Onur Ödülü"nün sahibi oldu.



Sinema sanatının tanıtılması ve gelişmesi için yaptığı katkılar nedeniyle Alin Taşçıyan ile görüntü yönetmeni Hüseyin Özşahin'e "Sinemaya Katkı Ödülleri" verildi.



AKADEMİK PROGRAM BUGÜN BAŞLAYACAK



Festivalin her yıl İstanbul Üniversitesi (İÜ) Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen akademik programı, bugün başlayacak ve 23 Kasım'a kadar "ifade özgürlüğü" temasıyla gerçekleştirilecek. İÜ Doktora Salonu'nda oturumların yanı sıra paneller ve öğrenci kulüplerinin film analizleri forumlarla yürütülecek. Türk ve dünya sinemasından, ana teması adalet olan filmler festivalde izleyiciyle buluşacak.



Festivalin Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nda 9 film, Altın Terazi Kısa Metraj Kurmaca Film Yarışması'nda 10 film, Altın Terazi Kısa Metraj Belgesel Yarışmasında ise 10 film yarışacak. "Adalet Terazisi" bölümünde dünya sinemasının seçkin örneklerinden 14 film gösterilecek. Endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı, iletişim toplantılarının yapıldığı VisionIST, 18-22 Kasım'da Beyoğlu Metrohan'da gerçekleştirilecek. 21 etkinliğin gerçekleşeceği programa, "icapff.com" adresinden kayıt yapılabilecek.



FESTİVAL FİLMLERİ 3 SİNEMADA GÖSTERİLECEK



Bu yıl, Beyoğlu Atlas 1948 Sineması, İBB Beyoğlu Sineması ve Kadıköy Sineması olmak üzere 3 sinemada devam edecek festivalin yarışma kategorilerindeki jüri üyeleri açıklandı. Yolande Zauberman başkanlığındaki Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması jürisi, Anna Margarita Albelo, Carmen Gray, Melis Behlil ve Selen Öztürk'ten oluşuyor.



Julie Rousson'un başkanlığını üstlendiği Altın Terazi Kısa Metraj Kurmaca Film Yarışması jürisinde, Lalehan Öcal ve Serdar Örçin; Enis Rıza Sakızlı'nın başkanlığında toplanacak Altın Terazi Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması jürisinde Aslı Akdağ ve Yorgos Zois yer alacak. Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) jürisi ise Aslı Ildır, Rıza Oylum ve Sezen Sayınalp'den oluştu. Öğrenci jürisinde, Günsu Akçatepe, Merve Baba, Tulya Tuana Diplomat, İrem Varol ve Mert Baran Yeşilbahçe görev yapacak.

