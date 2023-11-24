13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

En İyi Uzun Metrajlı Film "Fani Dizeler"



Konuşmanın ardından ödüller açıklandı. Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film Ödülü, Ali Asgari'nin yönettiği "Fani Dizeler" filmine gitti. Aynı yarışmada Jüri Özel Ödülü'nü ise Amr Gamal imzalı "Hayat Yükü" filmine verildi.



Erhan Esas'ın yönettiği "Sarı" filmi, Altın Terazi Kısa Metraj Kurmaca Film Yarışması'nda En İyi Film Ödülü'ne değer görülürken aynı yarışmadaki Jüri Özel Ödülü, Sevin Yaman imzalı "Ben, Sen, O, Biz, Siz, Onlar" filmine verildi.Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması'nda En İyi Belgesel Film Ödülü Yalçın Çiftçi'nin yönettiği "Beyaz Dağın Çocukları", Jüri Özel Ödülü ise Enis Özkul'un yönettiği "Suriyeli Kozmonot" yapımının oldu.



Festivalin Öğrenci Jürisi Ödülü'ne, Tunahan Kurt'un yönettiği "Karganın Uykusu" filmi değer görüldü.



İzleyicilerin oylarıyla belirlenen Habertürk Seyirci Ödülü, "Yeşil Hudut" filmine layık görülürken ödül, filmin yönetmeni Agnieszka Holland'a verildi. Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması Sinema Yazarları Derneği Jürisi Ödülü, Sepideh Farsi'nin yönettiği "Deniz Kızı" filminin oldu.



Ödül töreni ardından Atlas 1948 ve Kadıköy Sinemalarında, Noora Niasari'nin yönettiği "Shayda" filmi gösterildi.

