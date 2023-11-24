13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Bu yıl 13'üncü kez düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin ödülleri sahiplerine takdim edildi. Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilen ödül töreninin sunuculuğunu Pınar Altuğ Atacan ve Hakan Bilgin yaptı.
Festival Başkanı Adem Sözüer, törenin açılışında, bu yıl da "herkes için adalet" demeye devam ettiklerini kaydederek, "Dünyadan sinemaya gönül vermiş yönetmen, oyuncu, yapımcı ve hukukçuları ağırladık. Adalet, şiarımız olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.
En İyi Uzun Metrajlı Film "Fani Dizeler"
Konuşmanın ardından ödüller açıklandı. Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film Ödülü, Ali Asgari'nin yönettiği "Fani Dizeler" filmine gitti. Aynı yarışmada Jüri Özel Ödülü'nü ise Amr Gamal imzalı "Hayat Yükü" filmine verildi.
Erhan Esas'ın yönettiği "Sarı" filmi, Altın Terazi Kısa Metraj Kurmaca Film Yarışması'nda En İyi Film Ödülü'ne değer görülürken aynı yarışmadaki Jüri Özel Ödülü, Sevin Yaman imzalı "Ben, Sen, O, Biz, Siz, Onlar" filmine verildi.Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması'nda En İyi Belgesel Film Ödülü Yalçın Çiftçi'nin yönettiği "Beyaz Dağın Çocukları", Jüri Özel Ödülü ise Enis Özkul'un yönettiği "Suriyeli Kozmonot" yapımının oldu.
Festivalin Öğrenci Jürisi Ödülü'ne, Tunahan Kurt'un yönettiği "Karganın Uykusu" filmi değer görüldü.
İzleyicilerin oylarıyla belirlenen Habertürk Seyirci Ödülü, "Yeşil Hudut" filmine layık görülürken ödül, filmin yönetmeni Agnieszka Holland'a verildi. Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması Sinema Yazarları Derneği Jürisi Ödülü, Sepideh Farsi'nin yönettiği "Deniz Kızı" filminin oldu.
Ödül töreni ardından Atlas 1948 ve Kadıköy Sinemalarında, Noora Niasari'nin yönettiği "Shayda" filmi gösterildi.
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