13 yaşındaki Arya Su konser piyanisti olmayı hedefliyor

"EMEKLERİMİN KARŞILIĞINI ALDIĞIM İÇİN ÇOK GURURLUYUM"



Uluslararası Pianale Piyano Yarışması'nda finale kalmanın kendisini çok mutlu ettiğini bildiren Gülenç, "17 ülkeden 26 piyanistle yarıştım. Benim için çok mutluluk verici ve heyecanlı bir süreç oldu. Finali kazanabilen 4 kişiden biri oldum ve 16'ncısı düzenlenen bu yarışmanın şu ana kadar kazanabilen en genç piyanisti oldum. Emeklerimin karşılığını aldığım için çok gururluyum" dedi.



Gülenç sanatçı ve piyanist olmanın zor süreçler gerektirdiğine dikkati çekti.



Sanatıyla ilgili ideallerine değinen Gülenç, "Çok zorlu bir hayal olduğunu biliyorum. Hedefim çok iyi bir konser piyanisti olabilmek, dünyanın farklı yerlerindeki konser salonlarında resitaller verebilmek ve orkestralarla seslendirebilmek. Ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" diye konuştu.



Genç sanatçı iyi bir piyanist olmanın ilk kuralının icra edilen sanatı çok sevmekten geçtiğini belirtti.



Yapılan işi sevmenin en önemli unsur olduğunu işaret eden Gülenç, "Sevdikten ve olanaklar da sağlandıktan sonra bu yol en rahat bir şekilde böyle gerçekleştirilebilir aslında. En önemli olan şey sevmek ve çalışmak, verimli çalışmak" değerlendirmesinde bulundu.

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