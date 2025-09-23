13'üncü Boğaziçi Film Festivali'nin açılış filmi belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 13'üncü Boğaziçi Film Festivali için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, festivalin açılışı, dünya prömiyerini 50'nci Toronto Film Festivali'nde yapan, Filistin'in 98'inci Akademi Ödülleri'nde "En İyi Uluslararası Film" dalındaki adayı olarak gösterilen "Palestine 36" filmi ile gerçekleştirilecek.



Yönetmenliğini Annemarie Jacir'in üstlendiği ve TRT ortak yapımı film, Filistin halkının İngiltere'nin 30 yıllık sömürge yönetimine karşı ayaklanmasını konu alıyor.