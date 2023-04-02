14. Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri Baba Sahne'de sahiplerini buldu

14. Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri, Baba Sahne'de gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.



Müjdat Gezen Sanat Merkezi öğrencileri tarafından seçilen ödüllerde, Özge Arslan "En İyi Kadın Oyuncu", Tolga İskit "En İyi Erkek Oyuncu", Burçak Çöllü "En İyi Oyun Yazarı", Gülhan Kadim ise "En İyi Oyun Yönetmeni" seçildi.

Aynı zamanda 2007'de hayatını kaybeden usta oyuncu Savaş Dinçel'in 81. doğum günü ve Baba Sahne'nin 6. kuruluş yıl dönümü kutlanan gecenin sunuculuğunu ise Dinçel'in eski öğrencilerinden İlker Ayrık üstlendi.



Geceye Dinçel'in yakın dostlarının ve öğrencilerinin de aralarında bulunduğu Şevket Çoruh, Mehmet Aslantuğ, Günay Karacaoğlu, Ozan Güven, Betül Demir, Diren Polatoğulları, Yeşim Ceren Bozoğlu, Erdem Akakçe, Çiçek Açar, Yiğit Sertdemir, Pelin Ermiş, Nazlı Tosunoğlu, Hasan Şahintürk, Sermet Yeşil, Ozan Çobanoğlu, Rıza Sönmez, Soydan Soydaş, Özen Yula ve Emrah Eren'in de aralarında bulunduğu birçok isim katıldı.

