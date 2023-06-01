14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali 10 Haziran'da başlıyor

İZMİR DOB FESTİVALE İLK KEZ KATILACAK



Fransız yazar Alexandre Dumas’ın ünlü eseri Kamelyalı Kadın romanından esinlenerek oluşturulan, bestesi Giuseppe Verdi’ye, librettosu Francesco Maria Piave ait olan ve izleyicilere eşsiz bir opera ziyafeti sunacak La Traviata operası, aşkı için büyük acılar çeken ve fedakârlık yapan eserin baş kahramanı Violetta Valery’nin dram dolu ve ilgi çekici hayatını 15 Haziran Perşembe akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu’na taşıyacak.



Orkestra Şefi Tulio Gagliardo yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde festivale ilk kez katılan İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek eserde “Violetta” Eylem Demirhan Duru, “Alfredo Germont” Levent Gündüz, “Giorgio Germont” Cengiz Sayın, “Flora” Melisa Özdemir, “Annina” Eda Çapanoğlu, “Gastone” Burak Dabakoğlu, “Marki” Cihan Özmen, “Baron” Nejad Beğde, “Doktor” Chirstopher Gagliardo, “Komisyoner” Başak Ünal ve “Giuseppe” Muzaffer Soydan tarafından canlandırılacak.



Ünlü rejisör Carlos Vilán’ın sahneye koyduğu, eserde Koro Şefi Orhan Öner Özcan yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi Korosu da sahnede olacak.



ANKARA DOB'DAN PRÖMİYER ESERİ

Festivalin devamında; 18 Haziran Pazar akşamı İtalyan besteci Umberto Giordano'nun önemli eserlerinden olan ve Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin sahneye koyduğu, rejisörlüğünü ve dramaturjisini Rejisör Recep Ayyılmaz’ın üstlendiği Andrea Chenier operası, Fransız İhtilali döneminde idealleri uğruna genç yaşta ölüme mahkum edilen şairin kısa yaşam öyküsünü döneme uygun dekor ve kostümlerle AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunacak.



Dünya sahnelerinde pek çok opera evinde sahneye çıkan ünlü İtalyan tenor Ivan Defabiani’nin başrolde şair Andrea Chenier’i seslendireceği eserde diğer solist sanatçılar; Kamil Kaplan “Carlo Gérard”, Seda Aracı Ayazlı “Maddalena de Coigny”, Ferda Yetişer “Bersi”, Selva Erdener “La Contessa dİ Coigny”, Emin Özdemir “Filéville”, Emre Uluocak “Mathieu”, Haser Tek “Abbé”, Mehmet Kavil “Incredible”, Yiğitcan Tatlıoğlu, “Roucher”, Kemal Badem “Schmidt”, H. Zeliha Tunçyürek “Vecchia”, E. Kaan Çelikcan “Fouquier”, Batuhan Karatay “Dumas”, Mahir Kat “Il Maestro dİ Casa” rollerinde sahnede olacak.



İdealleri uğruna genç yaşta ölüme mahkum edilen şair Andrea Chenier'in yaşamından kesitlerin anlatıldığı, koreografisi Özge Ay’a ait operada Orkestra Şefi Raoul Grüneis yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Koro Şefi Maurizio Preziosi yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Korosu solistlere eşlik edecek.



FESTİVAL İHTİŞAMLI AIDA OPERASI İLE SON BULUYOR



Festivalin kapanışı AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda 22 Haziran Perşembe akşamı, Ankara ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin ortak sahneleyecekleri İtalyan bestecisi Giuseppe Verdi’nin ünlü operası Aida ile yapılıyor.



Solistleri, korosu ve dansçılarıyla sanatçıların sahnede kalabalık bir kadro ile aynı anda sahnede olacağı görkemli rejisi ile kapanışa damgasını vuracak eseri ünlü İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini sahneye koyuyor.



Orkestra Şefi İbrahim Yazıcı yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Koro Şefi Paolo Villa yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Korosu eşliğinde solist sanatçılar; Evren Ekşi “Aida”, Efe Kışlalı “Radames”, Jaklin Çarkçı “Amneris”, Murat Güney “Amonasro”, Gökhan Ürben “Ramfis”, Göktuğ Alpyaşar “Il Re Delle’ Egitto”, Serkan Bodur “Un Messaggero”, Ayşenur Ayyıldız Haksoy “Sacerdotessa” rollerinde seyirci karşısında olacak.



Muhteşem müzik, dans, dekor ve kostümlerle Antik Mısırı sahneye taşıyan ve Romalı komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkının anlatıldığı ve MDTİst dansçılarının da sahnede olacağı “Aida” operasının koreografisi ise Sergei Terechenko imzası taşıyor.