14’üncü İstanbul Edebiyat Festivali başladı

İstanbul Üniversitesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleriyle Sultanbeyli Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen 14. İstanbul Edebiyat Festivali dün başladı. Bu sene ‘Gül Yetiştiren Adam’ Rasim Özdenören’in anısına düzenlenen festival 26-29 Aralık tarihleri arasında edebiyatseverleri ağırlayacak.



Festivalin ilk günü Beyazıt Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. 14. İstanbul Edebiyat Festivali’nin ilk günü kapsamında Prof. Dr. İskender Pala da öğrenci ve davetlilere konferans verdi. Belgesel, söyleşiler ve şiir dinletilerinin yapıldığı programda; 14. İstanbul Edebiyat Festivali Rasim Özdenören Özel Ödülü de verildi. Alim Kahraman, Nezir Eryarsoy, Saliha Tunç ve İz Yayıncılık ödüle layık görüldü.



“ŞAİRLERİMİZ, ÖĞRENCİLER İLE BULUŞUP RASİM ÖZDENÖREN’İ ANLATACAKLAR”



Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “İstanbul Edebiyat Festivali bizim geleneğimiz oldu. Geçen yıl düzenlediğimiz 13’üncü Edebiyat Festivali’ni Sezai Karakoç anısına düzenlemiştik. 14’üncüsünü ise gül yetiştiren adam olarak bilinen Yedi Güzel Adam’ın son halkası merhum Rasim Özdenören üstadımız adına düzenlemiş olduk" dedi.



“BU SALONDA PEK ÇOK ÜSTADIN AYAK İZİ VAR”



Katılımcılara konuşma yapan Prof. Dr. İskender Pala ise “Bu salonun ihtişamına yakışır bir edebiyat şöleni olsun duası ve temennisiyle söze başlıyorum. Bu salonda pek çok üstadın ayak izi var. Birisinin oturduğu koltuğun üzerinde olduğunuzu hissedin lütfen. İstanbul bizatihi bu salon da demek o yüzden; buradan yolu geçenler, burada sesini bırakanlar, bu duvarlara kokusunu sindirenler bugün bize ancak edebiyat, şiir ve söz yoluyla kendilerini yeniden hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.