"15 bin dolarlık" tablonun gerçek değeri 18 milyon dolar çıktı!

Rembrandt'a ait olduğu belirlenen ''Adoration of the Kings'', yani Kralların Hayranlığı isimli tablo, yapıldığı 1950'li yıllardan bu yana hiç görülmemişti.

1955 yılında koleksiyoner J.C.H. Heldring tarafından alındı ve ölümünün ardından eşi tarafından 1985 yılında Alman bir aileye satıldı. Eser 2 yıl önce Christie's tarafından satışa sunulana kadar bu ailenin mülkiyetinde kaldı.



15 BİN DOLAR DEĞER BİÇİLDİ

Bu satış sırasında eserin, ünlü ressama yakın bir öğrenci veya sanatçı tarafından yapıldığı öne sürülmüştü. Tablonun değerinin 10 bin ile 15 bin dolar arasında olduğu tahmin edilmişti.



Eser, kimliği belirsiz bir alıcı tarafından o dönemde tahmin edilen değerinin 50 katı olan 910 bin dolara satın alındı.

Daha sonra eserin Hollandalı ressam tarafından yapılmış ''büyük önem taşıyan bir eser'' olduğu ortaya çıktı.



GERÇEK DEĞERİ 12,6 MİLYON İLE 18,8 MİLYON DOLAR ARASINDA

Röntgenleme teknikleri ve kızılötesi ışınlar kullanılarak incelenen tablonun gerçek değeri ortaya çıkarıldı. Eserin değerinin 12,6 milyon dolar ile 18.8 milyon dolar arasında olduğu saptandı.



Açık artırma uzmanları, eserin Rembrandt kariyerinin henüz erken dönemlerindeyken, 20'li yaşlarında yapıldığını tahmin ediyor.

