15 dakika boyunca ayakta alkışlandı: Trier Altın Palmiye'yi kazanabilir mi?
Ünlü yönetmen Joachim Trier'in yeni filmi Cannes Film Festivali'nde rekor kırdı.
Bu yıl 13-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Joachim Trier imzalı Sentimental Value filmi gösterildi. Renate Reinsve'nin başrolünü üstlendiği film, 15 dakika boyunca alkışlanarak bu yıl festivalin en uzun süre alkışlanan filmi oldu.
Yönetmen ile Reinsve son olarak Dünyanın En Kötü İnsanı (2021) filminde bir araya gelmişti.
Filmin yıldızlarından Elle Fanning, gösterimin ardından gözyaşlarını tutamadı ve yönetmene sarıldı. Yıllardır bu filmi çekmeye çalıştığını belirten yönetmen çok duygulandığını belirtti.
Variety'nin haberine göre, Trier bu yıl Altın Palmiye ödülünü kazanabilir.
Sentimental Value (Affeksjonsverdi) filminde Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lilleaas, Stellan Skarsgard ve Elle Fanning gibi isimler rol alıyor. Film, babalarıyla yıllar sonra bir araya gelen kız kardeşler Nora ve Agnes'in hikayesini konu alıyor.
Trier ile Eskil Vogt, filmin senaryosunu kaleme aldı.
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