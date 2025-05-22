15 dakika boyunca ayakta alkışlandı: Trier Altın Palmiye'yi kazanabilir mi?

Bu yıl 13-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Joachim Trier imzalı Sentimental Value filmi gösterildi. Renate Reinsve'nin başrolünü üstlendiği film, 15 dakika boyunca alkışlanarak bu yıl festivalin en uzun süre alkışlanan filmi oldu.



Yönetmen ile Reinsve son olarak Dünyanın En Kötü İnsanı (2021) filminde bir araya gelmişti.

Filmin yıldızlarından Elle Fanning, gösterimin ardından gözyaşlarını tutamadı ve yönetmene sarıldı. Yıllardır bu filmi çekmeye çalıştığını belirten yönetmen çok duygulandığını belirtti.