15. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali 24 Kasım'da başlıyor

Ankara'da 2010'da başlayan, Anadolu'nun farklı şehirlerinde kesintisiz devam eden "Uluslararası Şefika Kutluer Festivali"nde, bugüne kadar Almanya, Rusya, Çin, Meksika, Kore, Yunanistan, Karadağ başta olmak üzere çok sayıda ülkeden sanatçı performans ve sunumlarıyla yer aldı.



Festivalin açılış konserinde Şefika Kutluer, şef Yalçın Adıgüzelov yönetimindeki Azerbaycanlı sanatçıların oluşturduğu Dede Korkut Oda Orkestrası ile CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da 24 Kasım'da sanatseverlerle buluşacak.



Konser, Azerbaycan'ın Karabağ zaferine ithaf edilecek.



Türkiye'nin çeşitli kentlerinde sanatseverlerle bir araya gelecek festivalin kapanışı ise 12 Ocak 2025'te yine CSO Ada Ankara Mavi Salon'da Şefika Kutluer'in arp sanatçısı Maria Da Silva eşliğinde vereceği flüt-arp resitali ile sona erecek.



Şefika Kutluer'e, Dünya Kitle İletişim Vakfınca 35. Ankara Film Festivali'nde "Sanat Çınarı Ödülü" verilmişti.