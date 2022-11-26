17. İstanbul Bienali'ne 500 bin ziyaretçi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'ndan (İKSV) yapılan açıklamaya göre, 17 Eylül'de kapılarını ücretsiz açan bienalin sergilerini, 9 haftada 500 bine yakın ziyaretçi gezdi.



Bienal, Beyoğlu, Kadıköy, Fatih ve Zeytinburnu'ndaki 12 sergi mekanının yanı sıra kent genelinde festivaller, gösteriler, etkinlikler, sahaflar, eczaneler, kafeler, restoranlar, üniversite kampüsleri ve bir radyo istasyonu aracılığıyla tüm şehre yayıldı.



Bige Örer'in direktörlüğünü, Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh'in küratörlüğünü üstlendiği bienal, farklı disiplinlerden 500'ün üzerinde katılımcının 55 projesini bir araya getirdi.



Katılımcılar arasında sanatçı, düşünür, yazar, şair, araştırmacı, mimar, balıkçı, aktivist, etno müzikolog, denizbilimci, kukla ustası ve müzisyenler de yer aldı.

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