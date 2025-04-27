1700-1800’lü yıllara ait hukuk belgeleri tarihi konakta sergileniyor

''BİZİ ŞAŞIRTAN EVRAKLAR, EVLİLİK SÖZLEŞMELERİ''

''Merakım olduğu için mesleğim ile ilgili ecdattan yadigar olan belgeleri gücüm yettiği kadar topladım'' diyen Kurnaz, sözlerine şu şekilde devam etti:



''Burada 1700’li yılların başı ve 1800’lü yılların sonu arasında evraklar var. Mesela evlilik sözleşmeleri bizi şaşırtan evraklar. Önceki hukuk sisteminde taraflar daha hür ve tarafsız şekilde. Diğer taraftan haciz tutanakları var. Mahkeme müzekkeresi, tapu alım satımı, nüfus kayıtları var.



Özellikle ecdat yargılama yaparken kendisini hakim diye nitelendirmiyor 'kadı' diyor. Kararların sonunda kendilerini ‘El hakir, El fakir’ diye tanımlıyorlar. Kararlar çok kısadır. Burada önemli olduğuna inandığım, Tokat Zile’de seyyar şekilde kurulan İstiklal Mahkemesi’nin meşhur Üç Aliler, Kılıç Ali, Kel Ali, Necip Ali diye tarihe geçen İstiklal Mahkemesi hakimlerinden Kılıç Ali’nin orijinal imzasını taşıyan bir belge var. Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda oluyor. Dönemin Belediye Başkanı Bahri Bey’in beraatinin ve bu beraatini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderildiği karar.''