1700 yıllık "Bereket Tanrıçası" ziyaretçilerini bekliyor

Bulunduğu yıl Amasya Arkeoloji Müzesi'ne taşınamayan mozaik, usulüne uygun tedbirlerle bulunduğu yerde üzeri kapalı şekilde korundu.

Amasya Valiliğinin finansmanı ile yapılan çalışmayla müzeye taşınan mozaik, açılış programının ardından sergilenmeye başlandı.

Vali Mustafa Masatlı, gazetecilere, çok önemli bir çalışmaya imza attıklarını ve Amasya'ya bir değer daha kazandırdıklarını söyledi.

Amasya'ya gelememiş bütün insanları, kenti görmeye davet eden Masatlı, şunları kaydetti:

"Bu eserin ziyareti açılmasıyla ayrıca, Hitit Fırtına Tanrısı Teşup ve mumyalar bölümüyle büyük ilgi gören ve geç neolitik-erkenkalkolitik çağdan itibaren tunç çağı, Hitit, Urartu, Firig, İskit, Pers, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait yaklaşık 23 bin civarında eser barındıran müzemizin koleksiyonu da zenginleşecektir. Valiliğimizin finansmanıyla Amasya Müzesi'ne taşınan bu önemli eser, Amasya’mızın köklü tarihinin sahip olduğu zenginliği bir kez daha ortaya koymaktadır. Amasya'mızın turizmde hak ettiği noktaya gelmesi için projelerimiz bundan sonraki süreçte de devam edecektir."