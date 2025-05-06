18 Emmy ödüllü Shogun 2. sezonuyla ekranlara gelecek

76. Emmy Ödülleri'nde 18 ödül kazanarak tarihe geçen Shogun dizisi 2. sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizinin 2. sezon çekimlerinin Ocak 2026’da Vancouver’da başlayacağı açıklandı.

Yeni sezonunda izleyiciler, ilk sezon finalinden tam 10 yıl sonrasına gidecek. Farklı dünyalardan gelen Lord Yoshii Toranaga ile John Blackthorne’un tarihsel olan ilham veren destanı yazılmaya devam edecek.



Emmy ödüllü aktör Hiroyuki Sanada, Lord Yoshii Toranaga, Cosmo Jarvis’in ise John Blackthorne rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

SHOGUN HAKKINDA



Dizinin ilk sezonu, 1600 yılında, yüzyıla şekil veren bir iş savaşın başlangıcında Japonya’da geçiyordu. Vekiller Konseyi’ndeki düşmanları ona karşı birleşirken, hayatı için savaşan Lord Yoshii Toranaga’nın hikayesine tanıklık ettiğimiz Shogun’da Toranaga’nın İngiliz denizci John Blackthorne’la yollarının kesişmesi hayatını da sonsuza kadar değiştirmişti.

