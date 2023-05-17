18 Mayıs'ta Uluslararası Müzeler Günü kutlanıyor

Bu etkinliklerle hem müzelerin tanıtımı yapılıyor hem de müzeler hakkında farkındalık oluşturuluyor.

Resmi kayıtlara göre dünyanın bilinen ilk resmî müzesi Lüksemburg Müzesi; Arkeoloji, Eski Şark Eserleri ve Çinili Köşk Müzelerini bünyesinde barındıran İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarihimizin ilk müzesi, Ankara’da bulunan Etnografya Müzesi ise Cumhuriyet tarihinin ilk müzesi olarak kabul ediliyor. Avrupa'da, Yılın Müzesi ödülünü kazanarak dünyanın önde gelen müzelerinden biri olan Anadolu Medeniyetleri Müzesi, eşsiz koleksiyonlarıyla Anadolu’nun hafızasını tutmaya devam ediyor.