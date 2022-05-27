19. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri’den Radyo Eksen’e iki ödül

Radyo Boğaziçi’nin gelenekselleşen Müzik Ödülleri Töreni bu yıl 19. kez düzenlendi. ‘En İyi Radyo Programı’ ve ‘En İyi Müzik Programı’ dallarında aday gösterilen Radyo Eksen, her iki ödülün de sahibi oldu.

Gülşah Güray, Zorlu PSM’nin sunduğu Sabah Programı ile ‘En İyi Radyo Programı’ dalında ikinci kez ödül kazanırken, Radyo Eksen’in 2021 yılında yayın hayatına başlayan YouTube kanalında yayınlanan %100 Müzik Günlükleri ise ‘En İyi Müzik Programı’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

21 farklı kategoride dağıtılan ödüllerin oylama süreci, 22 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. 19. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri, 26 Mayıs Perşembe günü BÜMED Üst Bahçe’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

