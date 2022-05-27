19. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri’den Radyo Eksen’e iki ödül

Haberler - ntv.com.tr 27.05.2022 - 12:32 | Son Güncelleme : 27.05.2022 - 12:33
Radyo Boğaziçi’nin gelenekselleşen Müzik Ödülleri Töreni bu yıl 19. kez düzenlendi. ‘En İyi Radyo Programı’ ve ‘En İyi Müzik Programı’ dallarında aday gösterilen Radyo Eksen, her iki ödülün de sahibi oldu.
Gülşah Güray, Zorlu PSM’nin sunduğu Sabah Programı ile ‘En İyi Radyo Programı’ dalında ikinci kez ödül kazanırken, Radyo Eksen’in 2021 yılında yayın hayatına başlayan YouTube kanalında yayınlanan %100 Müzik Günlükleri ise ‘En İyi Müzik Programı’ kategorisinde ödüle layık görüldü.
21 farklı kategoride dağıtılan ödüllerin oylama süreci, 22 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. 19. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri, 26 Mayıs Perşembe günü BÜMED Üst Bahçe’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
20 yılı aşkın süredir yayın hayatına devam eden Radyo Boğaziçi, Müzik Ödülleri Töreni’ni iki senenin ardından fiziksel ortama taşıdı.
Radyo Boğaziçi ekibi, 1 Mart 2021 – 1 Mart 2022 tarihleri arasında çıkan bütün albüm, single ve EP’leri dinleyip güncel blog sitelerini, podcast’leri, radyo ve müzik programlarını ve festivalleri inceledi. Bu yıl da kendi siteleri üzerinden gerçekleştirilen oylama, 22 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra tüm Türkiye’den müzikseverlere ulaştı. Üç hafta devam eden oylama sürecinin ardından kazanan isimler belli oldu.
Türkiye’nin en kaliteli yapımlarının seçildiği bu törende, geçtiğimiz yıllarda Sertab Erener, Sıla, Kenan Doğulu, Ezhel, Göksel, Can Bonomo, Gülşen, Edis, Ceza, mor ve ötesi ve Okan Bayülgen gibi isimler ödül aldı.