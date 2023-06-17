190 yıllık tarihi yapı Feshane'nin restorasyonunda sona gelindi

Eski adıyla Feshane-i Amire ismi verilen ve Osmanlı padişahı 2. Mahmud tarafından 1833 yılında, Yeniçerilerin yerine kurulan Osmanlı Ordusu'na üniforma üretilmesi amacıyla Fatih'in Kadırga semtindeki Cündi Meydanı'nda kurulmuş olan 190 yıllık tarihi yapı Feshane, uzun yılar boyunca kültür merkezi olarak kullanıldı.

Tasavvuf Müzesi’ne dönüştürülmek üzere 2018 yılında restorasyonuna başlanılan ve beş yıldır restore edilen tarihi yapıdaki çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu görüldü. Tasavvuf Müzesi'ne dönüştürülen Feshane’nin Osmanlı dönemine ait fes dokuma fabrikası olarak kullanılan alanında restorasyondan sonra birçok yenilik de olduğu öğrenildi.



“SULTAN 2. MAHMUD’UN YADİGARI”

Feshane'nin tarihini anlatan Tarihçi Zafer Bilgi, “Feshane fes yapım yeri demektir. Eyüpsultan’ın kıyısında sanayileşmiş bir nokta olarak göze çarpan bir yere kuruluyor. Sultan 2. Mahmud döneminde yapılıyor, 2. Mahmud batılılaşmanın ve modernitenin simgesi sayılabilecek bir padişah. 1833’te Kadırga’da Cundi Meydanı diye bir meydanda Feshane-i Amire olarak, yani sarayın fes yapım yeri olarak kuruluyor, fakat orası küçük geldiği için bugünkü yerine, kıyıya aslında sanayileşmenin ilk tohumunun atıldığı nokta olarak yapılıyor" dedi.

"Burası daha çok Osmanlı’daki Yeniçerilerin üniformalarının yapmak adına kuruluyor" diyen Bilgi, "Daha sonra Sultan 2. Abdülhamid feslere biraz daha ağırlık verdiği için Feshane’ye dönüşüyor. Şehrin Eyüpsultan’daki önemli simge yapılarından biri oluyor. Dün olduğu gibi bugün de önemli bir simge yapısı" diye konuştu.

