192 yıllık Aşk İksiri operası yeniden sahnede

"KOMİK OPERANIN EN TATLI ÖRNEKLERİNDEN BİR TANESİ"



Soprano Görkem Ezgi Yıldırım ise köyün zengin, neşeli, insanları parmağında oynatan bir kız olan Adina'yı canlandırdığını söyledi.



Yıldırım, "Aşk İksiri, komik opera türlerinden. Bu açıdan çok zevk alıyorum. Müzik parçası içerisindeki duygusal farklılıkların vurgulanması tekniği olan 'bel kanto'nun sevilen ve dünyada en çok sahnelenen örneklerinden birisi Aşk İksiri. Bir şarkıcı için bel kanto eseri seslendirmek, çok öğretici, teknik olarak ilerletici ve bu açıdan da çok kıymetli. Bir operacı için okul gibi ve onu diri tutan, iyileştiren bir müzik stili. Aşk İksiri tüm dünyada en çok sahnelenen komik operanın en tatlı örneklerinden bir tanesi. Ankara seyircisi zaten çok bilinçli bir izleyici ve komik operaya hasret kaldıklarından keyifle izleyeceklerdir." ifadelerini kullandı.



Alp Can Kocaay, canlandırdığı Dr. Dulcamara karakterinin eserde, insanlara "iksir" adı altında rahat konuşmalarını sağlayan keyif verici bir içecek ikram ettiğini söyledi.



Eserin bir oyun operası olduğunu ve canlandırdığı karakterin en oyuncu ve dalavereci karakter olduğunu belirten Kocaay, seslendirirken çok keyif aldığını dile getirdi. Eserin kostüm, makyaj ve dekor açısından son derece başarılı olduğunu kaydeden Kocaay, Ankaralı sanatseverleri oyuna beklediklerini ifade etti.



Fakir genç Nemorino ile servetli toprak sahibi Adina arasındaki aşk üzerine odaklanan eserde dönüşümlü olarak "Adina"yı Görkem Ezgi Yıldırım, Esra Çetiner, Ezgi Biçici, "Nemorino"yu Arda Doğan, Mehmet Kavil, "Belcore"yi Kamil Kaplan, Faik Mansuroğlu, "Dr. Dulcamara"yı Can Kocaay, Savaş Gençtürk, Murat Göçken, Yiğitcan Tatlıoğlu, "Giannetta" rolünü ise İlayda Büyükyörük ve Aslı İşcan canlandıracak.