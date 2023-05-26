1960'lı Yıllar Nostalji Rüyasından Uyanmak sergisi Ankara'da açıldı

Ankara Kültür Sanat ve Medeniyet Derneği tarafından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle hazırlanan "1960'lı Yıllar Nostalji Rüyasından Uyanmak" sergisi açıldı.

1960'lı Yıllar Nostalji Rüyasından Uyanmak sergisi Ankara'da açıldı

"1960'lı Yıllar Nostalji Rüyasından Uyanmak" sergisi 'da açıldı.

Ankara Sanat Galerisi ve Müzayedecilik Evi'ndeki serginin açılışında konuşan Ankara Kültür Sanat ve Medeniyet Derneği Başkanı Eyüp Gökhan Özekin, Ankara Sanat Galerisi'nin 5,5 sene öncesinde daha çok Türk-İslam eserlerine, geleneksel sanatlara odaklanan sanat galerisi olarak açıldığını belirtti.

Sergide, 1960'lı yıllardaki siyasi, toplumsal ve kültürel değişimler, 27 Mayıs 1960 Darbesi ve Yassıada yargılamaları, Kıbrıs Yunan-Rum Mezalimi, 1960'lı yıllarda Türkiye'de ekonomik değişimler ile etkileri, 1960'lı yıllarda Türkiye'de antidemokratik uygulamalar, insan hakları ihlallerine dair belge, fotoğraf, orijinal matbu kaynaklar, materyaller bulunuyor.

1960'lı Yıllar Nostalji Rüyasından Uyanmak sergisi Ankara'da açıldı - 1

Anadolu Ajansı'nın arşiv fotoğraflarının da yer aldığı ve 60'lı yılların Türkiye'sinin yansıtıldığı sergi, 9 Haziran'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

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