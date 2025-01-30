1970'lerin ikonik dizisi Küçük Ev yeniden çekiliyor
Laura Ingalls Wilder'ın meşhur çocuk romanlarından uyarlanan ve 1974 yılından 1982'ye kadar ekranlara gelen Küçük Ev yeniden çekiliyor.
1974-1982 yılları arasında izleyici ile buluşan ve 9 sezon boyunca devam eden Küçük Ev'in final bölümü, 1984'te izleyiciyle buluşmuştu.
Laura Ingalls Wilder'ın meşhur çocuk romanlarından uyarlanan dizi, Türkiye'de 1970'lerin sonunda TRT ekranlarına gelmiş ve ve geniş kitlelerce takip edilmişti.
Bir döneme damga vuran Küçük Ev, yeni bir dizi uyarlamasıyla dijital platformlardan birinde yayınlanacak.
Dizinin yayınlanacağı platformun sorumlusu Jinny Howe, Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada; yeni uyarlamanın bu ikonik hikayeye taze bir bakış açısı kazandıracağını ifade etmişti.
Howe, sözlerine "Henüz 5 yaşındayken bu kitaplara aşık oldum. Yazar ve sinemacı olmam için bana ilham verdiler. Bu hikayeleri küresel bir izleyici kitlesine sunmaktan büyük onur ve heyecan duyuyorum" diye devam etti.
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