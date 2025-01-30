1970'lerin ikonik dizisi Küçük Ev yeniden çekiliyor

Bir döneme damga vuran Küçük Ev, yeni bir dizi uyarlamasıyla dijital platformlardan birinde yayınlanacak.

Laura Ingalls Wilder'ın meşhur çocuk romanlarından uyarlanan dizi , Türkiye'de 1970'lerin sonunda TRT ekranlarına gelmiş ve ve geniş kitlelerce takip edilmişti.

1974-1982 yılları arasında izleyici ile buluşan ve 9 sezon boyunca devam eden Küçük Ev 'in final bölümü, 1984'te izleyiciyle buluşmuştu.

Dizinin yayınlanacağı platformun sorumlusu Jinny Howe, Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada; yeni uyarlamanın bu ikonik hikayeye taze bir bakış açısı kazandıracağını ifade etmişti.

Howe, sözlerine "Henüz 5 yaşındayken bu kitaplara aşık oldum. Yazar ve sinemacı olmam için bana ilham verdiler. Bu hikayeleri küresel bir izleyici kitlesine sunmaktan büyük onur ve heyecan duyuyorum" diye devam etti.