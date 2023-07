1970'lerin "Romantik Prensi" İlhan İrem anılıyor

6 KEZ ALTIN PLAK KAZANDI



İlhan İrem, sanat yaşamı boyunca 6 kez Altın Plak olmak üzere birçok ödül aldı. Aralarında "Hey" ve "Ses"in de bulunduğu çeşitli dergi, gazete ve kurumlar tarafından pek çok kez "Yılın Erkek Sanatçısı" ve "Yılın Sanatçısı" ödüllerine layık görülen İrem'in birçok şarkısı ve albümü de "Yılın Şarkısı/Yılın Albümü" seçildi. İrem, bir konserinde tanıştığı hayranı Hansu İrem ile 1 Ekim 1991'de evlendi.Türk pop müziğinin usta isimlerinden İlhan İrem, böbrek yetmezliği nedeniyle 66 yaşında 28 Temmuz 2022'de vefat etti.

Sanatçı, "İlhan İrem 1973-1976", "Sevgiliye", "Bezgin", "Pencere", "Köprü", "Ve Ötesi", "Dünden Yarına", "Uçun Kuşlar Uçun", "Pencere… Köprü… Ve Ötesi…", "İlhan-ı Aşk", "Koridor", "Romans", "Sevgililer Günü The Best Of İlhan İrem 1.", "Aşk İksiri & Cadı Ağacı The Best Of İlhan İrem 2.", "Hayat Öpücüğü The Best Of İlhan İrem / 3.", "Bezginin Gizli Mektupları", "Uçuk Mavi Pencere", "Bulutlara Köprü", "Düşler ve Ötesi", "Seni Seviyorum", " Bir Meleğe Aşık Oldum / The Best Of İlhan İrem/ 4.", "Işık ve Sevgiyle 30 Yıl", "Cennet İlahileri", "Tozpembe/Progressive Çocuk Şarkıları" albümlerine imza attı.



İrem'in "Pencere… Köprü… Ve Ötesi…" adlı öykü, "Uzaklarda Biri Var", "Delirium" ve "Millenium/Sanalizasyon Fareleri, Yarasalar ve Diğerleri" isimli deneme ve "Katastrof" ve "Siyah Kuğunun Şarkısı" adlı şiir kitapları bulunuyor.