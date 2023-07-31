1970'lerin ünlü tasarımcısı Nail Yurdakul hayatını kaybetti

Evli ve 1 çocuk babası Yurdakul, terzilik yaptığı dönemde Başbakan İsmet İnönü'yü giydirdi, Cumhurbaşkanı ve Başbakan Turgut Özal'a kurşun geçirmez yelek dikti, 'Sanat Güneşi' olarak tanınan Zeki Müren'e sahne kostümleri hazırladı, Ajda Pekkan için yaptığı ekose giysiyi ise dünya çapında moda haline getirdi.