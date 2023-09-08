1990’ların yıldızı "Rebeka" Akın nereye kayboldu?

İlk albümden iki yıl sonra Alem albümü geldi. Sonra siz 2 sene Fransa'ya gittiniz. O dönem hep bir İngilizce albüm yapma telaşı da vardı. Siz de öyle bir şey için mi hazırlanıyordunuz? Bugün olsa yine aynı şeyi yapar mıydınız? Yoksa burda kalıp daha da odaklanır mıydınız?



Bugün olsa aynı şeyi yapardım, ama doğru olan Türkiye’de kalıp yaptığım işe odaklanmakmış. Ama bu kanaate şimdi vardım. O dönemki düşünceyle bir kere denemek de lazımdı. İnsan müziğin içine girince her şeyi denemek istiyor. Hep aynı şeyi yapmak beni tatmin etmezdi. Mutsuz olurdum diye düşünüyorum. Erkan Özarman Fransa’ya çok sık gidiyordu. Fransa Sony’de Raul isminde yetenekleri keşfeden biri Rebeka’yı dinlemiş çok beğenmiş. Gelsin burada çalışmalar yapalım demiş.

Kalktık gittik, Fransa’ya da babamın işleri sebebiyle yabancı değilim, ilk yabancı dilim de Fransızca. Faslı bir müzisyenle bir yıl çalıştık. Tam olacak gibiydi, oldu mu derden, Fransa’da Tarkan’ın da yol açtığı bir dönemi yaşıyoruz. Bir gün Raul’ün yanına gittim birkaç resim attı önüme, bir kız. Bir de demo koydu, bak bu kıza da başladık dedi. Baktım Kolombiyalı bir genç kız, Shakira (gülüyor). Sonra görüşmelerimiz azalmaya başladı. Adam yanlış hatırlamıyorsam Shakira’yı ilk keşfedenlerden biri. Sonra bana hemen git de demedi ama Türkiye’de zaten 2 yılda bir albüm yapılıyor. O sırada stüdyoya girerim dedim, albüme çalışalım dedim. Öylece geri döndük.

