2 bin 200 yıllık "Denizden gelen kadın" ilk kez sergilendi

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Hisarönü Körfezi'nde 17 Kasım 2020'de trol teknesinin ağlarına başı ve kolları eksik, içi boş döküm şeklinde yapılmış bronz heykel takıldı.



Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bildirildikten sonra Marmaris Müzesi'ne nakli yapılan heykel, tuzdan arındırılarak gerekli koruma önlemleri alınıp İzmir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'na götürüldü.



Konservasyon işlemleri tamamlanan heykel, sergilenmek üzere yeniden Marmaris Müzesi'ne sevk edildi.



93 ESER İLK KEZ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Heykel, kazılardan çıkarılan bazı eserlerle birlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Cumhuriyet'in 102. yılına ithafen hayata geçirilen "102 Yılda 102 Sergi: Cumhuriyet'in Işığında Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk" projesi kapsamında "Denizden Gelen Kadın" adlı sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Emlak Daire Başkanı Fügen Karaman, sergide yer alan 95 eserden 93'ünün ilk kez ziyaretçilerle buluştuğunu aktardı.



ROMA DÖNEMİ ESERİ

Milattan önce 2. yüzyıl Helenistik dönem özellikleri gösteren ancak Roma dönemi eseri olduğu belirlenen bronz kadın heykeli, khiton üzerine hymation (Helenistik ve Roma dönemi kıyafetleri) giymiş olarak tasvir edilmiş.