2 bin yıllık Kibele kabartmasını görmeye gelenler hayal kırıklığı yaşıyor

Hitit İmparatorluğu’nun başkenti Çorum’un Ortaköy ilçesinde yer alan İncesu Kanyonu, Kurban Bayramı tatilinde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

İncesu köyünde bulunan kanyonu, kurulan ahşap parkur sayesinde geçen vatandaşlar, parkur sonunda 2 bin yıl önce yapıldığı düşünülen bereket tanrıçası Kibele’nin kabartmasını görme fırsatı buluyor. 40 yıl önce keşfedilen ve 2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınan kabartmanın uğradığı tahribatı gören vatandaşlar büyük üzüntü yaşıyor. Beton kırma makineleri ile altın bulmak amacı ile büyük bir kısmına zarar verildiğini ve arkasındaki kayanın oyularak tünel açıldığını gören vatandaşlar büyük üzüntü yaşıyor.