2. Efes Tiyatro Festivali başladı

Selçuk Belediyesi tarafından Ege Tiyatrolar Birliği ve Efes Sanat Merkezi iş birliğiyle düzenlenen Efes Tiyatro Festivali, İstasyon Meydanı’ndan başlayan kortej eşliğinde Selçuklular ile buluştu. Kortejde Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, usta tiyatro sanatçıları Zihni Göktay, Tarık Pabuççuoğlu ve tiyatroya emek veren birçok isimle birlikte yürüdü.



"SELÇUK BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR EDİYORUM"



Tiyatro sanatçısı Zihni Göktay, Efes Tiyatro Festivali’ne dair yaptığı açıklamada, “Tiyatro söz konusu olunca söyleyeceğim çok şey var ama bilhassa medeniyetin, uygarlığın yeşerdiği bu bereketli topraklarda tiyatro ile ilgili konuşmak bana ancak gurur verir. Selçuk Belediyesi'ne ve bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.



"GENÇLERİN TİYATROYA İLGİSİ MUTLU EDİYOR"

Tarık Pabuççuoğlu, ikinci kez düzenlenen Efes Tiyatro Festivali dolayısıyla Selçuk Belediyesi’ni tebrik ettiğini belirterek, “Büyükşehirlerin dışında düzenlenen tiyatro festivalleri bu ülkede tiyatronun ne kadar sağlam temeller üzerinde durduğunu gösteriyor. Bunun yanı sıra gençlerin tiyatroya olan ilgisi beni çok mutlu ediyor” diye konuştu.

