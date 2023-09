2. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, yönetmen David Lowery'in "The Green Knight" ve Jim Jarmusch'un "Only Lovers Left Alive" filmlerinin özel gösterimleriyle başladı.



Uluslararası Yarışma'da yer alan Michel Hazanavicius'un "Final Cut", Tanel Toom'un "Last Sentinel" ve Hui Yu'nun "Rescue Earth" filmleri de izleyicinin beğenisine sunuldu. Bugün ise festivalde Ulusal Yarışma'da yer alan Barış Hancıoğulları'nın "Yeniden Leyla", Sezgin Cengiz'in "Tebessüm", Erdem Tepegöz'ün "Gölgelerin İçinde" ve Tolga Karaçelik'in "Kelebekler" filmleriyle Uluslararası Yarışma'da yer alan Kristina Buozyte ile Bruno Samper'ın yönettiği "Vesper" filmi gösterilecek.



"Yeniden Leyla" ve "Tebessüm" filmlerinin gösteriminin ardından film ekiplerinin katılımıyla söyleşiler gerçekleştirilecek.



Festivalde yarın, yönetmen Serpil Altın'ın "Geleceği Yönetmek" adlı filminin özel gösterimi yapılacak. Ulusal Yarışma'da yer alan Can Evrenol'un "Peri: Ağzı Olmayan Kız", Kaan Müjdeci'nin "Iguana Tokyo", Barış Sayhan'ın "Cemil Şov" ve Çağrı Cem Bayraklı'nın "Hızlı Ayaklar Olimpiyat Yolunda" filmleri seyirciyle buluşacak.



"Peri: Ağzı Olmayan Kız" ve "Cemil Şov" filmlerinin gösteriminin ardından film ekiplerinin katıldığı söyleşiler yapılacak. Festivalin son gününde ise Daniel Lazo ile Eran May-Raz'ın "Sight Extended" ve Gavin Rother'in "Archive" adlı yapımı izleyicinin beğenisine sunulacak.