2. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

EN İYİ GÖRSEL EFEKT VE TASARIM ÖDÜLÜ’NÜN KAZANANI “VESPER” OLDU

Gençlerin yaratıcı dünyasından yararlanmak; Metaverse, VR, AR ve yeni nesil 3 boyutlu teknolojilerin kullanımına katkı sunmak ve bu alanın geniş imkânlarını sinemaseverlerle paylaşmayı amaçlayan En İyi Görsel Efekt ve Tasarım Ödülü’nün takdimi, Festival Yönetmeni Atilla Erkmen tarafından yapıldı. En İyi Görsel Efekt ve Tasarım Ödülü’nünkazananı festivalin destekçilerinden olan Atlas Space’den Gürkan Akşin tarafından açıklanırken; kazanan film Kristina Buozyte, Bruno Samper’in Vesper oldu. Ödülü kazanan filme ise 25 bin TL değerinde bilgisayar verildi.



EN İYİ SES EFEKTİ VE TASARIM ÖDÜLÜ



Jüri başkanlığını Bulutsuzluk Özlemi grubu kurucusu olan ve Türkiye’ye rock müzik kültürünü aşılayan, 1980’li yıllarda yaptığı tiyatro müziği ile Altın Portakal Ödülü kazanan, oyunculuk geçmişine sahip Türk mimar ve müzisyen Nejat Yavaşoğulları’nın üstlendiği, beyaz perdeye yansıyan ses sanatını ve teknolojisini değerlendirildiği “Ses Efekti ve Tasarımı” yarışmasının kazanını ise Kaan Müjdeci’nin Iguana Tokyo filmi oldu. Filme ayrıca Kıbrıs’ta 25 bin TL değerinde tatil hediye edildi.



ULUSAL FANTASTİK BİLİM KURGU SİNEMAYA KATKI ÖDÜLÜ ÖZKAN UĞUR’A



Bilim kurgu ve fantastik alanında emek vermiş isimleri ön plana çıkarmayı ve yeni oluşumlara zemin hazırlamayı amaçlayan festivalde Ulusal Fantastik Bilim Kurgu Sinemaya Katkı Ödülü, geçtiğimiz temmuz ayında hayatını kaybeden müzik dünyasının usta ismi Özkan Uğur’a verildi.



Müzik hayatına 1970 yılında birçok ünlü ismin de zaman zaman yer aldığı Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başlayan ve 1984 yılında Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile müzik piyasasına ilk albümleriyle adım atan Özkan Uğur, 1996 yılında Yavuz Turgul'un yönettiği, Şener Şen ve Uğur Yücel'in başrollerini paylaştığı Eşkıya filminde rol aldı.

Sırasıyla İkinci Bahar, Yeter Anne, Alacakaranlık, Cennet Mahallesi dizilerinde rol alan Uğur, Komser Şekspir, G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı Pek Yakında, Kara Komik Filmler’de de rol alarak kendini beyazperde gösterdi.