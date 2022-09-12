2. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali ünlü sanatçıları ağırlıyor

2. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali dünyaca ünlü sanatçılara ev sahipliği yapıyor.

2. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali ünlü sanatçıları ağırlıyor

Haberler 12.09.2022 - 14:52

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2. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali başladı

2. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali başladı

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İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali ikinci yılında barış ve İstanbul’u merkezine alan teması ile dinleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Dünyanın en önde gelen piyano üçlülerinden biri olarak kabul edilen Storioni Trio, Türkiye’de ilk kez 18 Eylül Cumartesi akşamı Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda konser verecek.

Konserde, 2022 yılında Tapiola Sinfonietta, Storioni , O/Modernt Festival ve Kartina Oda Müziği Festivali tarafından sipariş edilmiş olan Fagerlund’un “Remain” isimli eserinin ve Nielsen’ın Piyanolu Üçlü için Sol Majör eserinin Türkiye prömiyerleri gerçekleşecek.

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