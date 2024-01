2. sezon hazırlıkları sürüyor: The Last Of Us'ın Abby'si belli oldu

HBO tarafından yayınlanan, salgın hastalık sonrası hayatta tek başına kalan Joel ile 14 yaşında bir kız olan Ellie’nin hikayesini konu alan "The Last Of Us" dizisi çok beğenilmişti.

Başrollerini Pedro Pascal ve Bella Ramsey'nin paylaştığı "The Last of Us" dizisinin yeni sezon hazırlıkları sürüyor. 2025 yılında izleyici karşısına çıkacak olan "The Last Of Us"da "Abby" karakterine hayat verecek isim belli oldu.