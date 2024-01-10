2. sezon hazırlıkları sürüyor: The Last Of Us'ın Abby'si belli oldu

HBO tarafından yayınlanan, salgın hastalık sonrası hayatta tek başına kalan Joel ile 14 yaşında bir kız olan Ellie’nin hikayesini konu alan "The Last Of Us" dizisi çok beğenilmişti.
Başrollerini Pedro Pascal ve Bella Ramsey'nin paylaştığı "The Last of Us" dizisinin yeni sezon hazırlıkları sürüyor. 2025 yılında izleyici karşısına çıkacak olan "The Last Of Us"da "Abby" karakterine hayat verecek isim belli oldu.
KAITLYN DEVER, THE LAST OF US'DA
Oyuncu Kaitlyn Dever'ın dizinin ikinci sezondaki kilit karakter Abby'e hayat vereceği ortaya çıktı.
The Last Of Us 2. sezonunda hikaye; Joel ile Ellie'nin hastanede yaşadıkları olayların ardından Abby Anderson'la yollarının kesişmesiyle devam edecek.
HBO'nun karakterle ilgili resmi açıklamasına göre Abby, sevdiklerinin intikamını almaya çalışırken dünyaya siyah beyaz bakış açısı sorgulanan yetenekli bir asker olarak izleyiciyle buluşacak.
"HİÇBİR ŞEY YETENEKTEN DAHA ÖNEMLİ DEĞİLDİR"
Öte yandan dizinin ortak yaratıcıları Craig Mazin ve Neil Druckmann, Dever'ın kadroya katılmasıyla ilgili yaptıkları ortak açıklamada şunları söyledi:
"İkinci sezon için oyuncu seçme sürecimiz birinci sezonla aynı oldu. Kaynak materyaldeki karakterlerin ruhlarını somutlaştıran dünya çapında oyuncular arıyoruz. Hiçbir şey yetenekten daha önemli değildir ve Kaitlyn gibi beğenilen bir oyuncunun Pedro, Bella ve ailemizin geri kalanına katılmasından heyecan duyuyoruz."
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