2. sezon hazırlıkları sürüyor: The Last Of Us'ın Abby'si belli oldu

"HİÇBİR ŞEY YETENEKTEN DAHA ÖNEMLİ DEĞİLDİR"

Öte yandan dizinin ortak yaratıcıları Craig Mazin ve Neil Druckmann, Dever'ın kadroya katılmasıyla ilgili yaptıkları ortak açıklamada şunları söyledi:



"İkinci sezon için oyuncu seçme sürecimiz birinci sezonla aynı oldu. Kaynak materyaldeki karakterlerin ruhlarını somutlaştıran dünya çapında oyuncular arıyoruz. Hiçbir şey yetenekten daha önemli değildir ve Kaitlyn gibi beğenilen bir oyuncunun Pedro, Bella ve ailemizin geri kalanına katılmasından heyecan duyuyoruz."