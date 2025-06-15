2 Türk filmi, 27'nci Şanghay Uluslararası Film Festivali'nde

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 27’nci Şanghay Uluslararası Film Festivali’nin ‘Asian New Talents’ yarışma bölümünde Türkiye’yi temsil edecek filmlerden biri olan Ensar Altay’ın yönettiği 'Kanto' filmi, dünya prömiyerini 27’nci Şanghay Uluslararası Film Festivali’nde gerçekleştirdi. Emre Sert ve Gözde Yetişkin’in birlikte yazıp yönettiği 'Sahibinden Satılık Rahmet' filmi ise dünya prömiyerini aynı seçkide yapacak.

2 YAPIM DA YÖNETMENLERİNİN İLK UZUN METRAJLI SİNEMA FİLMİ



Belgesel çalışmalarıyla tanınan Altay’ın ilk kurmaca filmi olan Kanto, yaşlı bir kadının kayboluşunu ve çevresindekilerin bu duruma karşı sessizliğini merkezine alıyor. Oyuncu kadrosunda Didem İnselel, Sinan Albayrak, Ece Bağcı, Yıldız Kültür ve Züleyha Yıldız yer alıyor.

Film, daha önce Saraybosna Film Festivali’nin Cinelink Work in Progress seçkisine de davet edilmişti. Sahibinden Satılık Rahmet ise Çankırı’nın Yenice köyüne düşen bir gök taşının ardından gelişen sıra dışı olayları mizahi bir anlatımla sinemaya taşıyor. Filmin senaryosunu birlikte kaleme alan Emre Sert ve Gözde Yetişkin, aynı zamanda filmin yönetmenliğini de üstleniyor.

TÜRKİYE ÖZEL BÖLÜMÜ VE ENDÜSTRİ KATILIMIYLA KAPSAMLI TEMSİL



Bu yılki festival programında Türkiye’ye ayrılan özel bir bölüm de bulunuyor. ‘Türkiye Özel Bölümü’ kapsamında, Hatice Aşkın’ın 'Adresi Olmayan Ev', Seyfettin Tokmak’ın 'Tavşan İmparatorluğu', Hikmet Kerem Özcan’ın 'Hakkı' ve Emine Yıldırım’ın 'Gündüz Apollon Gece Athena' adlı filmleri gösterilecek. Bu seçki, yeni jenerasyon Türk yönetmenlerinin özgün anlatımlarını ve Türk sinemasının tematik çeşitliliğini uluslararası izleyiciye tanıtmayı amaçlıyor.



Ayrıca Türkiye, 21-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Şanghay Uluslararası Film & TV Market’te de temsil edilecek. Türkiye standı aracılığıyla uluslararası yapımcılar, dağıtımcılar, yönetmenler, satış temsilcileri ve film profesyonelleriyle Türk sinema sektörü temsilcileri bir araya gelecek.

Ortak yapım ve dağıtım olanaklarının değerlendirilmesi açısından bu platform, önemli bir iş birliği zemini sunacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen bu güçlü katılım, Türk sinemasının küresel görünürlüğünü artırmakla kalmıyor, aynı zamanda yaratıcı genç yeteneklerin dünya sahnesine taşınmasına da katkı sağlıyor.

