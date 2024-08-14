2. Uluslararası İstanbul Koro Festivali 16 Ağustos'ta başlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre bu yıl uluslararası kimlik kazanan festival, 18 Ağustos'a kadar CRR Konser Salonu ile Beşiktaş ve Kadıköy meydanlarında müzikseverlerle buluşacak.



İBB Kültür tarafından, 15 koro ve 302 koristin katılımıyla düzenlenecek festivalde, atölye ve söyleşi programları da yer alacak.



Genel sanat direktörlüğünü Kübra Şenyaylar'ın üstlendiği festivalin seçici kurulu Prof. Dr. Hasan Uçarsu, Doç. Canan Özgür, Dr. Öğr. Gör. Bülent Halvaşi, Dr. Öğr. Gör. Erhan Torlular, Dr. Öğr. Gör. Turgay Erdener, İncila Bertuğ ve Öğr. Gör. Handan Tunca'dan oluşuyor.



Festivalin 18 Ağustos'taki kapanış konserinde Masis Aram Gözbek şefliğindeki "Festival Korosu" CRR'de sahne alacak.



Chromas, We Play Choral, Voci Contra Tempo, Acapella Boğaziçi, İTÜ Acapella, MÜZED Muammer Sun Korosu, Büyükçekmece İshakoğlu Musiki Derneği, Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu, Vokal Akademi Pop & Caz Korosu, Sansev Minikler Korosu, Lazika, Choreos, İstanbul Voices, Gürcü Sanat Evi Çoksesli Korosu ve Ruhi Su Dostlar Korosu da ücretsiz