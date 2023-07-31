20. Akbank Kısa Film Festivali başvuruları başladı

Geçtiğimiz yıl 71 ülkeden toplam 2.237 kısa filmin başvurduğu “Yarışma Bölümü” için son başvuru tarihi 22 Aralık 2023, Cuma olarak açıklandı.

Ulusal ve uluslararası olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek 20. Akbank Kısa Film Festivali Yarışma Bölümü’ne başvuran eserler arasından, festival jürisinin değerlendirmeleriyle belirlenecek Ulusal Yarışma bölümünde “En İyi Kısa Film” 75.000 TL, Uluslararası Yarışma bölümünde “En İyi Uluslararası Film” ise 3.000 Dolar ile ödüllendirilecek.



20. Akbank Kısa Film Festivali, “Festival Kısaları”, “Dünyadan Kısalar”, “Kısadan Uzuna”, “Deneyimler”, “Belgesel Sinema”, “Perspektif” “Özel Gösterim”, “Forum” ve “Genç Bakışlar” bölümleri ile yurt içi ve yurt dışından geniş katılımlı atölye çalışmaları ve söyleşileriyle 25 Mart - 04 Nisan 2024 tarihleri arasında sinemaseverlere keyifle izleyecekleri bir program sunacak.