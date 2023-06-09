20. Geleceğin Sineması için başvurular başladı

Bu yıl 20. kez düzenlenen "Geleceğin Sineması" yarışmasının başvuruları alınmaya başladı.

20. Geleceğin Sineması için başvurular başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle gerçekleştirilen "20. Geleceğin Sineması" yarışması, sinema öğrencilerinin nitelikli kısa yapabilmeleri için gerekli maddi ve ayni imkanları sağlamayı amaçlıyor.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm üniversitelerin sinema ve medya bölümlerinde eğitim gören ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine başvurular açık olacak.

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