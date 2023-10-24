20. Geleceğin Sineması yarışmasında finale kalan eserler açıklandı

Sinema öğrencilerinin kısa film projelerini hayata geçirmeleri için bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilen "Geleceğin Sineması" yarışmasında 10 proje finale kaldı.



Başkanlığını sinema yazarı Burçak Evren'in yaptığı jüride, yönetmen Cemal Alpan, oyuncu Ece Uslu, yönetmen-akademisyen Elif Refiğ, akademisyen Okan Ormanlı, Sinema Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Yavuzkanat ve dramaturg Volkan Yazıcı yer aldı.



Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden öğrencilerin kurmaca, deneysel, belgesel ve animasyon türündeki projeleriyle katıldığı yarışmada Feyzi Baran'ın "Abaküs", Mert Kartal'ın "Bize En Uzak Hayat", Alp Kaan Akkaya'nın "Boşluğun Sesi", Medine Baskın'ın "Çamur", Yener Şentürk'ün "Evcilik", Utku Çırak'ın "Kabuk", Arif Canpolat'ın "Kağıdın Ritmi", Melihat Ağgül'ün "Mis Gibi", Özkan Emre'nin "Pamuk" ve Ali Baran Baz'ın "Yersizyurt" isimli senaryoları 20'şer bin lira maddi destek ve danışmanlık desteği almaya hak kazandı.



Kısa filmlerini çekecek 10 genç sinemacı arasından dereceye giren ilk üç isim ise ödül töreninde belli olacak.

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